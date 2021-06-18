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Популяционный иммунитет к COVID в Москве при пересчете составил 25%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Москве уровень популяционного иммунитета к COVID-19 при пересчете составил 25%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сейчас уже можно по-другому пересчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60%, а 25%. Потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу и остаются те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что популяционный иммунитет в столице равен 60%.

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Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость сравнялась с показателями сначала января 2021 года, потом – декабря 2020 года. 18 июня в городе зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 за все время пандемии – более 9 тыс. случаев. Власти ввели ограничения и заявили об эксперименте со свободными от COVID-19 зонами в ресторанах и кафе.

Свободные от COVID-19 рестораны смогут работать и после 23:00 при условии наличия у всех посетителей сертификата о получении второго компонента вакцины, подтверждаемого QR-кодом. Дети и подростки смогут посещать эти рестораны только с родителями или иными законными представителями, у которых есть QR-код. Остальным заведениям общепита в Москве продлили ограничение на ночную работу до 29 июня.

С 18 июня временно приостановили массовые мероприятия с участием свыше 1 тыс. человек.

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