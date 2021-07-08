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Число заказов с собой из ресторанов выросло в 5 раз за неделю ограничений в Москве

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - За первую неделю действия новых правил посещения московских ресторанов по QR-кодам число заказов с собой выросло в пять раз относительно предыдущей недели, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Еда".

На динамике заказов с собой также сказалась теплая погода, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Возможность принимать заказы навынос впервые подключили крупные сети быстрого питания и рестораны без залов, которые обычно работают только на доставку. Всего такие заказы принимают уже больше 10 тыс. заведений в Москве и области.

В сегменте навынос быстрее всего растет число заказов, которые люди делают прямо у дверей ресторанов.

Также на прошлой неделе в Москве и области выросло и количество заявок от ресторанов на подключение к "Яндекс.Еде" - на 40% относительно первых недель июня.

В рамках программы поддержки ресторанов, разработанной совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России (ФРиО), "Яндекс.Еда" начала размещать QR-коды для заказов с собой на дверях московских заведений-партнеров. Кроме того, до конца лета сервис обнулил комиссию для заведений на заказы навынос.

"Яндекс.Еда" (входит в фудтех-направление "Яндекса") - сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. К сервису подключены 34 тыс. заведений в более чем 170 городах. Кроме РФ компания "Яндекс.Еда" работает в Белоруссии и Казахстане.

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