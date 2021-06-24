В РФ за сутки впервые с января выявлено более 20 тыс. случаев COVID-19

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Еще 20 182 случая заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Это максимальный показатель с 24 января, когда было зафиксировано 21 127 новых случаев инфицирования.

За сутки в стране скончались 568 человек - это максимум летальных исходов в РФ с конца января. Общее число жертв COVID-19 достигло 131 463.

Поправились и выписаны 4,91 млн пациентов, в том числе 13 505 за минувшие сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 8598. В Московской области - 2308 заражений, в Санкт-Петербурге - 1143.

Петербург вторые сутки подряд лидирует в РФ по числу летальных исходов от COVID-19 - 99 человек скончались

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 388 695 случаев коронавирусной инфекции.