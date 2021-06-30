В Москве рядом с "Армой" построят большой офисный центр

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU -Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала проект строительства офисного комплекса на бывшей территории Московского газового завода, по адресу Нижний Сусальный переулок, владение 5, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

На участке площадью около 1,46 га построят комплекс "с объектами делового управления, торговли, банковской и страховой деятельности", говорится в сообщении. Для этого чиновники разрешили изменить в правила землепользования и застройки для этой территории.

Сейчас на этом участке нет строений, там находится открытая автостоянка.

Площадь нового бизнес-центра составит около 45,8 тысячи квадратных метро.

Промзона на месте завода прошла редевелопмент с сохранением исторических построек, в том числе (газгольдеров. Сейчас здесь находится бизнес-квартал "Арма" с офисными помещениями, шоу-румами, студиями, кафе, ресторанами, магазинами и другими объектами.