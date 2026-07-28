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Собянин сообщил об отражении атаки свыше 390 БПЛА на Московский регион

81 дрон сбили на подлете к Москве

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Свыше 390 украинских беспилотников направлялись в столичный регион с вечера понедельника. Большая часть была ликвидирована на дальних подступах, 81 дрон уничтожен на подлете к Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"С 20:30 до 06:30 в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах", - приводятся слова Собянина в мессенджере Max.

Ранее во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что несколько десятков БПЛА сбили над Подольском, Раменским, Коломной и Домодедово. В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом, люди не пострадали. В деревне Ваулово загорелся частный дом, в Дубне фрагменты дрона повредили строение в СНТ "Ромашкино".

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