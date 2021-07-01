Мэрия Москвы оценила сокращение выручки кафе в 15-20% после введения QR-кодов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Выручка ресторанов, кафе и иных заведений общественного питания в Москве после введения системы прохода по QR-кодам сократилась на 15-20%, она выше среднегодовой за 2020 год, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Многие предприниматели пытаются злоупотреблять, играть с общественным мнением. Например, рестораторы, которые в первый же день (после ввода системы QR- кодов - ИФ) заявили о сокращении выручки на 80%", - сказал Ефимов в ходе сессии на Московском урбанистическом форуме.

Заммэра добавил, что власти видят "совершенно иную картину".

"Выручка сократилась, но, соответственно, сократилась на 15-20% (...). И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года", - отметил заммэра.