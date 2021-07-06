"Газпром" вложит 30 млрд руб. в модернизацию теплоснабжения 4 подмосковных округов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Системы теплоснабжения четырех муниципалитетов Подмосковья модернизируют в рамках концессионного соглашения с ПАО "Газпром", сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

"Сегодня подана частная инициатива со стороны "Газпрома" – это концессионное соглашение по четырем муниципальным образованиям – это Клин, Воскресенск, Солнечногорск и Сергиев Посад", - сказал Хромушин на брифинге во вторник.

Он добавил, что "Газпром" планирует инвестировать в модернизацию систем теплоснабжения этих районов более 30 млрд рублей.