Станцию метро "Смоленская" в Москве открыли после реконструкции

Станции вернули исторический вид, который у нее был в 1953 году

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На Арбатско-Покровской линии московского метрополитена открыли станцию "Смоленская", она была закрыта из-за ремонта в течение полутора лет, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"У нас в преддверии Дня московского транспорта еще один подарок (...) - это открытие после полутора лет ремонта станции метро "Смоленская". Поменяли практически все, старались привести станцию в тот исторический вид, который был, когда ее открыли в 1953 году", - сказал Ликсутов журналистам в пятницу.

Он добавил, что при реконструкции станции особое внимание было уделено восстановлению панно, посвященных отечественной армии. Кроме того, здесь поменяли десятиметровый эскалатор: ожидается, что он прослужит 50 лет.

Ликсутов добавил, что станцией ежедневно пользуется около 40 тыс. пассажиров.

Станция московского метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии была закрыта 22 февраля 2020 года для замены эскалаторных комплексов и капитального ремонта вестибюля.