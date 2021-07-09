В центре Москвы завершили реконструкцию ГЭС-2 под музейный комплекс
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Завершена реконструкция здания бывшей ГЭС-2 в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.
"Завершилась реконструкция исторического здания выведенной из эксплуатации электростанции ГЭС-2, расположенного на берегу Водоотводного канала в центре Москвы. Здесь планируется создать музейно-образовательный комплекс "Дом культуры "ГЭС-2", - сказал глава стройкомплекса Андрей Бочкарёв.
После реконструкции в здании общей площадью 38,8 тыс. кв.м появилось четыре наземных и два подземных этажа. В музейном комплексе планируется разместить арт-центр с выставочными и концертными залами, библиотеку, книжный магазин, кафе и аудиторию на 350 мест с возможностью трансформации в концертный зал.
Работы по реконструкции велись за счет инвестора. Архитектурную концепцию реставрации ГЭС-2 разработала международная архитектурная мастерская Renzo Piano Building Workshop под руководством знаменитого итальянского архитектора Ренцо Пиано, автора здания Центра Помпиду в Париже.
В здании бывшей ГЭС будет создано огромное культурное пространство, а рядом появятся пешеходная зона с мостом через Москву-реку и Водоотводный канал и благоустроенная набережная с березовой рощей и спуском к воде. Пространства вокруг ГЭС станут частью пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки.
Центральная электрическая станция городского трамвая (позднее - ГЭС-2 "Мосэнерго") была построена в 1904-1908 гг. по проекту архитектора Василия Башкирова у Малого Каменного моста на берегу Водоотводного канала. В первоначальном виде комплекс электростанции сохранялся до конца 1920-х годов. На протяжении ХХ века облик станции неоднократно подвергался изменениям, пристраивались новые корпуса и технологические помещения, было утрачено декоративное оформление фасадов и остроконечное завершение башни с часами.
Решение о выводе из эксплуатации ГЭС-2 было принято в 2006 году. В ноябре 2009 года зданию ГЭС-2 был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.
Реализацией проекта культурного кластера на месте ГЭС-2 (комплекс зданий на Болотной набережной, вл. 15, корп. 1,2,4, стр. 6,7,8, и на Берсеневской набережной, вл. 16, стр. 5 в районе Якиманка) занимается фонд развития современного искусства V-A-C.