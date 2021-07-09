В центре Москвы завершили реконструкцию ГЭС-2 под музейный комплекс

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Завершена реконструкция здания бывшей ГЭС-2 в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"Завершилась реконструкция исторического здания выведенной из эксплуатации электростанции ГЭС-2, расположенного на берегу Водоотводного канала в центре Москвы. Здесь планируется создать музейно-образовательный комплекс "Дом культуры "ГЭС-2", - сказал глава стройкомплекса Андрей Бочкарёв.

После реконструкции в здании общей площадью 38,8 тыс. кв.м появилось четыре наземных и два подземных этажа. В музейном комплексе планируется разместить арт-центр с выставочными и концертными залами, библиотеку, книжный магазин, кафе и аудиторию на 350 мест с возможностью трансформации в концертный зал.

Работы по реконструкции велись за счет инвестора. Архитектурную концепцию реставрации ГЭС-2 разработала международная архитектурная мастерская Renzo Piano Building Workshop под руководством знаменитого итальянского архитектора Ренцо Пиано, автора здания Центра Помпиду в Париже.

В здании бывшей ГЭС будет создано огромное культурное пространство, а рядом появятся пешеходная зона с мостом через Москву-реку и Водоотводный канал и благоустроенная набережная с березовой рощей и спуском к воде. Пространства вокруг ГЭС станут частью пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки.