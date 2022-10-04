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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

В Москве под Патриаршим мостом откроют магазин и кафе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Москве на Берсеневской набережной под эстакадой Патриаршего моста построят магазин с кафе общей площадью 615 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Проект одобрила градостроительно-земельная комиссия города.

Магазин возведут на месте недостроя, который уже частично разобрали во время реконструкции моста.

Правообладатель земельного участка - АО "Текстиль-трейдинг".

В начале 2020 года Москомархитектура сообщала о планах открыть под Патриаршим мостом культурно-выставочный центр "Малые своды" с выставочными залами, мастерскими и магазинами.

Патриарший мост входит в большую прогулочную зону от храма Христа Спасителя до Якиманки, которая создавалась в рамках проекта "ГЭС-2".

Москва Москомстройинвест ГЗК Патриарший мост
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