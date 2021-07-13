Подмосковные врачи смогут получить бесплатный участок земли

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Врачи некоторых специальностей, не менее трех лет работающие в медучреждениях Московской области, смогут получить земельные участки для строительства дома. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Соответствующий закон (№ 144/2021) подписан губернатором региона Андреем Воробьевым и опубликован на сайте регионального кабмина.

"Закон разработан Минмособлимуществом для того, чтобы поощрить и удержать высококвалифицированные кадры областного здравоохранения, а также помочь им решить жилищный вопрос. Это еще одна льгота для врачей", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Натальи Адигамовой.

Документом определены специальности (36) и городские округа (31), в которых врачи госучреждений Московской области, стаж которых не менее трех лет, могут получить участок для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства.

В сообщении отмечается, что размеры предоставляемого земельного участка составят в среднем 10-15 соток. Он будет предоставлен в безвозмездное пользование. Если в течение шести лет на участке появится объект капстроительства, пользователи смогут получить землю в собственность.

Закон действует до 31 декабря 2026 года.