Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:29Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 238 474+422 406

Подмосковные врачи смогут получить бесплатный участок земли

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Врачи некоторых специальностей, не менее трех лет работающие в медучреждениях Московской области, смогут получить земельные участки для строительства дома. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Соответствующий закон (№ 144/2021) подписан губернатором региона Андреем Воробьевым и опубликован на сайте регионального кабмина.

"Закон разработан Минмособлимуществом для того, чтобы поощрить и удержать высококвалифицированные кадры областного здравоохранения, а также помочь им решить жилищный вопрос. Это еще одна льгота для врачей", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Натальи Адигамовой.

Документом определены специальности (36) и городские округа (31), в которых врачи госучреждений Московской области, стаж которых не менее трех лет, могут получить участок для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства.

В сообщении отмечается, что размеры предоставляемого земельного участка составят в среднем 10-15 соток. Он будет предоставлен в безвозмездное пользование. Если в течение шести лет на участке появится объект капстроительства, пользователи смогут получить землю в собственность.

Закон действует до 31 декабря 2026 года.

Московская область

Новости

Вильфанд призвал москвичей не ждать ослабления жары до следующей недели

Вильфанд призвал москвичей не ждать ослабления жары до следующей недели

Более 100 человек доставили в полицию после драки мигрантов в Москве

Более 100 человек доставили в полицию после драки мигрантов в Москве
Пандемия коронавируса

Палаты интенсивного наблюдения для тяжелобольных COVID появились в больницах Москвы

Около 20 мигрантов задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы

Около 20 мигрантов задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы

"Оранжевый" уровень погодной опасности продлен в Москве седьмой день подряд

Депздрав Москвы заявил, что цену прививки для мигрантов в ТК "Садовод" не повышали

Пандемия коронавируса

Полиция Москвы пресекла попытку сбыта фейковых справок о медотводе от прививки

Полиция Москвы пресекла попытку сбыта фейковых справок о медотводе от прививки
Пандемия коронавируса

Мечети Москвы будут закрыты в Курбан-байрам для прихожан

Илья Яшин сложит полномочия главы Красносельского района Москвы

Илья Яшин сложит полномочия главы Красносельского района Москвы
Пандемия коронавируса

Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');