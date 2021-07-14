В Подмосковье задержали пассажиров, устроивших драку в автобусе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пассажиры мытищинского автобуса, устроившие во вторник драку, доставлены в отдел полиции. Против них возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

"Сотрудники полиции МУ МВД России "Мытищинское" в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и доставили в отдел полиции уроженцев Астраханской области, которые в рейсовом автобусе, двигавшемся по Осташковскому шоссе, устроили драку", - сказала Петрова журналистам в среду.

Она уточнила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "хулиганство".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в мытищинском автобусе произошла потасовка из-за того, что один из пассажиров сделал замечание мужчинам, которые приставали к девушке.