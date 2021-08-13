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Правительство запускает систему компенсаций из-за удорожания стройматериалов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной поддержке строительной отрасли, которое запустит механизм выплаты компенсаций застройщикам дополнительных расходов на подорожавшие стройматериалы. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Предполагается, что этот механизм позволит продолжать строительство без задержек.

По согласованию сторон теперь будет можно повышать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом стоимость работ не должна повышаться больше чем на 30%.

Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение. При этом заново проверять инвестпроект на предмет эффективности использования средств не придется.

В середине июля вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что механизм поддержки застройщиков уже подготовлен, его осталось досогласовать с Минфином, и его запустят до конца июля.Замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин отмечал, что объем средств, который планируется в качестве компенсаций строителям по госзаказу, может составить около 100 млрд рублей.

По данным Росстата, в июне цены на стройматериалы подорожали на 6,75% относительно мая, с начала года подорожание достигло 19,63%, по сравнению с июнем 2020 года цены выросли на 23,9%.

Михаил Мишустин Минфин Марат Хуснуллин Росстат

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