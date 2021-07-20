Первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 4 млн москвичей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Москве привились от коронавируса более 4 млн горожан, из них свыше 2,2 млн прошли полный курс вакцинации, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Вакцинация от коронавируса в столице стартовала в начале декабря 2020 года. Привиться можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник и в 118 частных медицинских организациях.

Кроме того, в городе с 18 января работают выездные бригады вакцинации. Они принимают горожан, в частности, в театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы", ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера", "Гагаринский", "Щука" и "Ереван-Плаза". Выездные бригады работают также в павильонах "Здоровая Москва", расположенных в парках.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве от 15 июня, сведения о вакцинации против COVID-19 не менее 60% сотрудников нужно предоставить предприятиям ряда отраслей.

Изначально первый компонент или однокомпонентную вакцину нужно было поставить до 15 июля, второй - до 15 августа. 16 июля столичный Роспотребнадзор продлил сроки подачи сведений о вакцинации от COVID-19 60% сотрудников предприятий ряда сфер до 22 июля.