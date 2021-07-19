В Кремле отметили эффективность действий мэрии Москвы в пандемию

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не сомневаются в эффективности работы московских властей по борьбе с коронавирусом. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение мэрии отменить обязательные QR-коды при доступе в общепит.

Его спросили, считает ли он это решение последовательным с учетом сохраняющегося высокого уровня заболеваемости COVID-19 в столице.

"Московские власти уже неоднократно доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом", - ответил Песков и напомнил, что мэрия принимает решения в рамках особых полномочий, которые руководители регионов получили на время пандемии.

По его словам, "система здравоохранения Москвы обладает потенциалом оперативного наращивания койкомест, оперативного включения резервов".

Комментируя слова журналиста о том, что, по словам специалистов, за такой короткий срок, что действовала система QR-кодов, было невозможно добиться нужного уровня иммунизации населения, представитель Кремля заметил, что руководство регионов принимает решения в интересах, в первую очередь, обеспечения здоровья людей, но и в том числе, направленные на поддержание жизнеспособности экономики.

"Поэтому каждый раз это попытки нахождения золотой середины", - отметил пресс-секретарь президента.

Москвичам летом начали выдавать QR-коды о полной вакцинации, об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенной коронавирусной инфекции за последние полгода. С 28 июня рестораны и кафе могли обслуживать в помещениях только тех, кто предъявит такой код и документ, удостоверяющий личность. На летних верандах клиентов обслуживали пока без QR-кода, этот режим работы в последний раз был продлен до 1 августа. Систему пропуска по QR-кодам также ввели некоторые музеи Москвы.

16 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обязательные QR-коды в общепите с 19 июля отменяются, поскольку заболеваемость в городе стала снижаться, а темпы вакцинации выросли.