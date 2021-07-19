Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:07Заразились
на 19.07В России 5 982 766+24 633В мире 190 417 528+419 723

В Кремле отметили эффективность действий мэрии Москвы в пандемию

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не сомневаются в эффективности работы московских властей по борьбе с коронавирусом. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение мэрии отменить обязательные QR-коды при доступе в общепит.

Его спросили, считает ли он это решение последовательным с учетом сохраняющегося высокого уровня заболеваемости COVID-19 в столице.

"Московские власти уже неоднократно доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом", - ответил Песков и напомнил, что мэрия принимает решения в рамках особых полномочий, которые руководители регионов получили на время пандемии.

По его словам, "система здравоохранения Москвы обладает потенциалом оперативного наращивания койкомест, оперативного включения резервов".

Комментируя слова журналиста о том, что, по словам специалистов, за такой короткий срок, что действовала система QR-кодов, было невозможно добиться нужного уровня иммунизации населения, представитель Кремля заметил, что руководство регионов принимает решения в интересах, в первую очередь, обеспечения здоровья людей, но и в том числе, направленные на поддержание жизнеспособности экономики.

"Поэтому каждый раз это попытки нахождения золотой середины", - отметил пресс-секретарь президента.

Москвичам летом начали выдавать QR-коды о полной вакцинации, об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенной коронавирусной инфекции за последние полгода. С 28 июня рестораны и кафе могли обслуживать в помещениях только тех, кто предъявит такой код и документ, удостоверяющий личность. На летних верандах клиентов обслуживали пока без QR-кода, этот режим работы в последний раз был продлен до 1 августа. Систему пропуска по QR-кодам также ввели некоторые музеи Москвы.

16 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обязательные QR-коды в общепите с 19 июля отменяются, поскольку заболеваемость в городе стала снижаться, а темпы вакцинации выросли.

Хроника коронавируса. Июль.

16
Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины)14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины)
Хроника 09 января 2020 года – 19 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Сергей Собянин Москва коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор запретил рукопожатия на избирательных участках

Песков усомнился во влиянии дела Baring Vostok на инвестиционный климат в РФ

Дело Baring Vostok

Суд 2 августа огласит приговор по "делу Baring Vostok"

Суд отказался отозвать лицензию у "Траста" по иску "Синема парка"

Дело Baring Vostok

Калви указал на плюсы положительного решения суда по его делу

Калви указал на плюсы положительного решения суда по его делу

В России за сутки выявили еще 24,6 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки выявили еще 24,6 тыс. случаев COVID-19

Кабмин выделит 1,3 млрд руб. на льготные авиаперевозки семей с детьми

Черноморский флот убрал концерт и салют из программы Дня ВМФ

Вице-премьеры РФ становятся кураторами федеральных округов

Вице-премьеры РФ становятся кураторами федеральных округов

Советник главы "Роснефти" Федоров покинул компанию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');