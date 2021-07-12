Полиция Москвы пресекла попытку сбыта фейковых справок о медотводе от прививки

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции пресекли попытку сбыта поддельных справок о медицинском противопоказании от вакцинации от коронавирусной инфекции на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Полицейские договорились о сделке на Ташкентской улице. На встречу пришел мужчина, который передал две именные справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник", - говорится в сообщении. Гражданин пояснил, что работает курьером одной из служб доставки, а эту посылку получил для транспортировки от неизвестного мужчины.

Отмечается, что договориться о встрече сотрудники полиции смогли через объявление, найденное ими в интернете. В нем было указано, что получить справки можно за деньги и не проходя медицинское обследование.

В пресс-службе добавили, что изъятые справки в медицинском учреждении, указанном гражданином, не выдавались.

Отдел дознания ОМВД по району Выхино-Жулебино завел уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", подчеркивается в сообщении.

Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы сроком до 2 лет.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время оперативники устанавливают организатора и соучастников противоправной деятельности.