В Москве завели очередное дело о продаже поддельной справки о COVID-прививке

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские пресекли продажу поддельного сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Оперуполномоченные в ходе проверочной закупки приобрели сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции за 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские купили документ в интернете и после установили, что он не выдавался в той поликлинике, которая указана в сертификате.

Сотрудники полиции работают над выявлением участников преступной деятельности, а также выясняют все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).