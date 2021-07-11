Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:23Заразились
на 10.07В России 5 758 300+25 082В мире 186 418 493+358 431

В Москве 68 тысяч иностранцев прошли вакцинацию от COVID-19

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Прививку от коронавируса в Москве с начала кампании по вакцинации мигрантов сделали 68 тысяч иностранцев, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Стоимость прививки составляет 1300 рублей, оплатить вакцинацию можно с помощью специальных терминалов или централизованно через работодателя.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до конца июня проработать вопрос о вакцинации иностранцев и трудовых мигрантов в России.

Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России 6 мая, она представляет собой первую дозу препарата "Спутник V". Эффективность "Спутника Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после прививки. Препарат используется также для ревакцинации, которую в условиях роста заболеваемости рекомендуется проводить раз в полгода.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Вакцина "КовиВак" закончилась в Москве спустя сутки

Очереди выстроились за появившейся в Москве вакциной "КовиВак", за день она почти закончилась

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен на выходные

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен на выходные

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 14% после роста накануне

Начальник подмосковного отдела МВД арестован за подготовку убийства

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве вновь начала расти

Станцию метро "Смоленская" в Москве открыли после реконструкции

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлили до вечера пятницы

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлили до вечера пятницы

Глава подмосковного отдела полиции задержан за подготовку убийства предпринимателя

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');