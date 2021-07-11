В Москве 68 тысяч иностранцев прошли вакцинацию от COVID-19

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Прививку от коронавируса в Москве с начала кампании по вакцинации мигрантов сделали 68 тысяч иностранцев, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Стоимость прививки составляет 1300 рублей, оплатить вакцинацию можно с помощью специальных терминалов или централизованно через работодателя.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до конца июня проработать вопрос о вакцинации иностранцев и трудовых мигрантов в России.

Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России 6 мая, она представляет собой первую дозу препарата "Спутник V". Эффективность "Спутника Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после прививки. Препарат используется также для ревакцинации, которую в условиях роста заболеваемости рекомендуется проводить раз в полгода.