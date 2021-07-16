Московским предприятиям дали еще неделю на вакцинацию 60% персонала

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Москве продлили до 22 июля срок, до которого предприятия определенных отраслей должны подать сведения о том, что у них не менее 60% персонала получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Работодатели, которые не представили сведения об исполнении постановления на портал mos.ru, обязаны сделать это до 22.07.21, дополнительно уведомив управление Роспотребнадзора по городу Москве", - говорится в сообщении.

Ранее организациям нужно было об этом отчитаться к 15 июля, загрузив списки привившихся через личный кабинет на портале mos.ru.

В Роспотребнадзоре отметили, что к первоначальному сроку большинство компаний сдали отчеты, сейчас управление вместе с мэрией занимаются сверкой списков. За месяц со введения требования о вакцинации 60% персонала в городе привились больше 2 млн человек, "что соответствует оценочному числу работников, которые обязаны были вакцинироваться первым компонентом или однокомпонентной вакциной", считают в управлении.

Однако данные предоставили не все организации. Им направили официальные предостережения "о недопустимости нарушения обязательных требований и предусмотренной административной ответственности за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства". Этим организациям дали время до 22 июля на то, чтобы они все же выполнили требование Роспотребнадзора.

В управлении отметили, что в городе можно много где привиться и что "мощности пунктов вакцинации свободны почти на 40%".

О полной вакцинации не менее 60% персонала организации должны отчитаться до 15 августа.

Соответствующее постановление главного санитарного врача Москвы касается предприятий торговлеи, общепита, салонов красоты, салонов красоты, косметических, массажных и спа-салонов, солярием, бань и саун, спорткомплексов и клубов, бассейнов, пунктам бытовых услуг, клиентским подразделениям банков и компаний почтовой связи, ЖКХ, транспорта и ряда других.