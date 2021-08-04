На западе Москвы люди пострадали в столкновении автобуса с грузовиком

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Москве на Боровском шоссе автобус столкнулся с грузовиком. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, более десяти человек обратились за медицинской помощью. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

"Для их эвакуации готовится применение вертолета", - сказал собеседник агентства.

Автобус ехал из аэропорта "Внуково" регулярным городским рейсом. Он столкнулся с "КамАЗом" коммунальных служб. По предварительным данным, водитель грузовика не предоставил приоритет автобусу во время перестроения, сказал источник "Интерфакса".

В Департаменте транспорта Москвы уточнили, что ДТП произошло около 12:30 у дома 1, корпус 1 по Боровскому шоссе. По данным чиновников, пострадали восемь пассажиров автобуса, им оказывают медицинскую помощь. Среди пострадавших есть беременная женщина. В аварию попал автобус маршрута № 750.