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Суточная COVID-смертность в Москве опустилась ниже уровня в 70 человек

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Еще 3 227 случаев COVID-19 зафиксировали в Москве за последние сутки, это примерно на 29% больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

В городе вторые сутки наблюдается рост суточной заболеваемости примерно на такой процент: накануне показатель увеличился с 1 952 до 2 502 случаев.

За сутки коронавирус привел к смерти 68 пациентов в Москве. Это наименьший показатель с 13 июня. Всего с начала пандемии COVID-19 вследствие заболевания скончались 25 994 человека.

Выздоровели от коронавирусной инфекции и выписались за сутки 4 477 москвича. В общей сложности победить COVID-19 смогли 1 млн 378 924 жителя столицы.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 5 августа составляет 1 млн 519 621.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации. 29 июля мэр отметил, что ситуация с заболеваемостью в городе быстро улучшается, количество коек для больных COVID-19 уменьшено в два раза.

Хроника 09 января 2020 года – 05 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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