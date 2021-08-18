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Суточный COVID-прирост в Москве стал минимальным с начала апреля

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Еще 1 590 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба.

Заболеваемость в столице вновь опустилась до значений начала апреля, когда в столице регистрировали около 1,5 тыс. заболевших.

За сутки коронавирус привел к смерти 59 человек, что стало минимальным значением по летальным случаям с начала мая. Всего с начала пандемии скончались 26 766 человек.

Выздоровели от заболевания за сутки 3 029 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве вылечились 1 млн 417 825 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 18 августа составляет 1 млн 547 244.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации. 13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

Хроника 09 января 2020 года – 18 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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