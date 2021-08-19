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Комик Мирзализаде вышел на свободу после административного ареста

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Стендап-комик Идрак Мирзализаде вышел из спецприемника после десяти суток административного ареста по обвинению в разжигании межнациональной вражды.

"Идрак освободился", - сообщил в своем телеграм-канале "ВЛагерь" адвокат Сергей Бадамшин в четверг.

Сам Мирзализаде в своем инстаграме опубликовал фотографию, на которой видно, как он покидает территорию спецприемника.

"Прошу прощения у всех, кого задела вся ситуация! Давайте жить дружно и двигаться дальше", - написал комик.

Как сообщалось, 9 августа Таганский суд Москвы признал Мирзализаде виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил ему административный арест.

Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила об итогах прокурорской проверки, которая показала, что "мужчина публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".

Видеозапись шутки, в которой были обнаружены признаки разжигания розни, была размещена в одной из социальных сетей "в открытом доступе для неопределенного круга лиц".

Сам стендап-комик вину не признал.

Идрак Мирзализаде

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