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В Москве отметили снижение суточной заболеваемости коронавирусом

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявили 1 852 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось об обнаружении 1 925 инфицированных. Днем ранее их количество составило 2 142. Таким образом, заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с пятницей на 73 случая или почти на 4%, при этом уменьшение показателя фиксируется третьи сутки подряд.

За сутки коронавирус привел к смерти 55 человек. Этот показатель вырос по сравнению с его значением накануне, когда сообщалось о гибели 52 пациентов с COVID-19 в Москве. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 26 927 горожан.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 2 544 человека. Накануне сообщалось, что COVID-19 смогли победить 2 599 москвичей.

Всего от COVID-19 в Москве вылечились 1 млн 425 тыс. 773 жителя.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 21 августа составляет 1 млн 553 тыс. 163.

Мэр города Сергей Собянин заявил 23 июля, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа Собянин сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций он заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

Хроника коронавируса. Август.

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