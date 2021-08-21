В Москве отметили снижение суточной заболеваемости коронавирусом

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявили 1 852 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось об обнаружении 1 925 инфицированных. Днем ранее их количество составило 2 142. Таким образом, заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с пятницей на 73 случая или почти на 4%, при этом уменьшение показателя фиксируется третьи сутки подряд.

За сутки коронавирус привел к смерти 55 человек. Этот показатель вырос по сравнению с его значением накануне, когда сообщалось о гибели 52 пациентов с COVID-19 в Москве. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 26 927 горожан.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 2 544 человека. Накануне сообщалось, что COVID-19 смогли победить 2 599 москвичей.

Всего от COVID-19 в Москве вылечились 1 млн 425 тыс. 773 жителя.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 21 августа составляет 1 млн 553 тыс. 163.