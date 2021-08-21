Столичная прокуратура сообщила о двух погибших от взрыва в квартире

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Взрослый мужчина и ребенок погибли после взрыва гранаты в квартире на северо-западе Москвы, еще один ребенок пострадал.

"В квартире жилого дома на улице Малая Набережная произошел хлопок. 14-летний мальчик погиб на месте. Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи. Еще пострадал 12-летний мальчик", - сообщила журналистам представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Природу "хлопка" она не уточнила.

Между тем, по данным источника "Интерфакса", в квартире взорвался запал самодельной гранаты.

Другой источник уточнил агентству, что это лишь одна из версий и что все обстоятельства инцидента проверяются.

Прокуратура Москвы проводит проверку, на месте происшествия находится и.о. Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик.

В "Мосгазе" заявили, что бытовой газ не является причиной инцидента на улице Малая Набережная. "Аварийная бригада АО "Мосгаз" оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. Инцидент произошел в жилой комнате", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

По информации "Мосгаза", газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена.