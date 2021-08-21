Шесть журналистов задержаны во время одиночных пикетов у здания ФСБ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Полиция задержала шестерых журналистов во время одиночных пикетов на Лубянке против признания СМИ иностранными агентами.

"Силовики увели в автозак журналистку The Bell Юлию Старостину и создательницу подкаста "Норм" Дарью Черкудинову, объяснив это нарушением дистанции в 50 метров - необходимого расстояния между пикетчиками", - говорится в сообщении The Bell.

Телеканал "Дождь" (признан иностранным агентом) сообщает, что его сотрудницу Ксению Миронову задержали за нарушение законодательства о проведении митингов.

Также в ходе пикетов были задержаны Софья Гройсман (внесена в реестр СМИ-иноагентов), журналист Андрей Бабицкий (подкаст "Так вышло"), главный редактор видеопроекта ROMB Андрей Ковалев. По данным, "Дождя" задержанных везут в ОВД "Мещанский".

В субботу у здания ФСБ на Лубянке проходят одиночные пикеты против присвоения СМИ статусов иностранных агентов и в поддержку СМИ, внесенных Минюстом РФ в реестр. Полицейские фотографируют паспорта пикетчиков.

Первый вышедший с одиночным пикетом журналист - Александр Горохов - был уведен полицейскими с места пикета, но затем отпущен вместе с плакатом, его предупредили об административной ответственности.

20 августа Минюст внес телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" в реестр СМИ-иноагентов. Кроме того, СМИ-иноагентами признаны еще семь журналистов. Это Степан Петров, а также сотрудники "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое лауреаты Пулитцеровской премии - ИФ), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.

В последнее время пополнение реестра происходит на регулярной основе. Сейчас СМИ-иноагентами считаются, согласно реестру, 18 организаций и 25 физических лиц.