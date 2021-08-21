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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Что произошло за день: суббота, 21 августа

Взрыв в московской квартире, "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет и побег осужденных из психдиспансера в Бурятии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России разрешили применение "Спутника Лайт" для людей старше 60 лет. Сейчас препарат используется в первую очередь для ревакцинации.

- У здания ФСБ в Москве прошли одиночные пикеты против признания СМИ иноагентами. Полиция задержала нескольких журналистов, в том числе сотрудницу The Bell Юлию Старостину, журналистку "Дождя" (признан иноагентом) Ксению Миронову, внесенную в список иноагентов Софью Гройсман и журналиста Андрея Бабицкого (подкаст "Так вышло").

- Семь человек совершили побег из психдиспансера в Бурятии. Они были направлены на принудительное лечение по решению суда. При побеге осужденные ранили санитара. Днем в субботу стало известно, что всех беглецов задержали.

- Подросток и взрослый мужчина погибли при взрыве в московской квартире. Еще один ребенок попал в реанимацию. По данным источника, дети нашли на улице гранату и попытались разобрать ее дома вместе с родителем. Возбуждено уголовное дело.

- В России коронавирус обнаружили еще у 21 тысячи человек. Умерли 797 человек, выздоровели 20 647 пациентов. На Москву пришлись 1 852 новых случая заражения.

- Посольство РФ выясняет ситуацию с россиянином, попросившим об убежище в Японии. Ранее местные СМИ сообщили, что житель Кунашира приплыл на японский остров Хоккайдо.

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