Число задержанных на пикетах у здания ФСБ на Лубянке возросло до девяти

Акция против признания СМИ иноагентами уже завершилась

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Девять человек, из них восемь журналистов, были задержаны полицией у здания ФСБ на Лубянке, где прошли одиночные пикеты против признания СМИ иностранными агентами.2

Среди задержанных оказался корреспондент RT Илья Васюнин, который когда-то работал на "Дожде" (признан СМИ-иноагентом), и журналистка "Таких дел" Лариса Жукова. По данным СМИ, в автозаке оказался и случайный прохожий, который не собирался выходить с пикетом.

Почти в начале акции издание The Bell сообщило о задержании журналистки Юлии Старостиной и создательницы подкаста "Норм" Дарьи Черкудиновой за нарушение дистанции в 50 метров - необходимого расстояния между пикетчиками.

Также телеканал "Дождь" сообщил о задержании своей журналистки Ксении Мироновой за нарушение законодательства о проведении митингов.

В ходе пикетов были задержаны Софья Гройсман (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) и журналист Андрей Бабицкий (подкаст "Так вышло"), а также главный редактор видеопроекта ROMB Андрей Ковалев.

Между тем первый вышедший с одиночным пикетом журналист - Александр Горохов - был уведен полицейскими с места пикета, но затем отпущен вместе с плакатом, его предупредили об административной ответственности.

Акция у здания ФСБ завершилась. Полицейские фотографировали паспорта пикетчиков.

20 августа Минюст внес телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" в реестр СМИ-иноагентов. Кроме того, СМИ-иноагентами признаны еще семь журналистов. Это Степан Петров, а также журналисты "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.

В последнее время пополнение реестра, в котором происходит на регулярной основе. Сейчас СМИ-иноагентами считаются, согласно реестру, 18 организаций и 25 физических лиц.