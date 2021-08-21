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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Журналистов у здания ФСБ задержали за нарушение правил проведения акций

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции составляют протоколы по статье о нарушении порядка проведения акции на задержанных ранее журналистов у здания ФСБ на Лубянке, где прошли одиночные пикеты против присвоения СМИ статусов "иностранных агентов".

"На задержанных журналистов составляют протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения акции), им грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Захватов.

Ранее в субботу сообщалось, что у здания ФСБ на Лубянке было задержано 9 человек. В настоящий момент акция завершилась.

В субботу у здания ФСБ на Лубянке проходили одиночные пикеты против присвоения СМИ статусов "иностранных агентов" в поддержку СМИ, внесенных Минюстом РФ в реестр таких СМИ. Полицейские фотографировали паспорта пикетчиков.

Первый вышедший с одиночным пикетом журналист - Александр Горохов был уведен полицейскими с места пикета, но затем отпущен вместе с плакатом, его предупредили об административной ответственности.

20 августа Минюст внес телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" в реестр СМИ-иноагентов. Кроме того, СМИ-иноагентами признаны ещё семь журналистов: Степан Петров, а также журналисты "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое лауреаты Пулитцеровской премии - ИФ), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Сейчас СМИ-иноагентами считаются, согласно реестру, 18 организаций и 25 физических лиц.

Москва

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