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Безработица в Москве снизилась до минимума с апреля 2020 года

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Уровень зарегистрированной безработицы в Москве снизился до 0,55%, это наименьшие показатели с апреля 2020 года, сообщил порталу мэрии заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, безработица в городе снижается с начала 2021 года.

"За этот период трудоустроилось около 59 тысяч человек, число безработных сейчас составляет не более 39,9 тысячи человек", - сказал чиновник.

С начала года в Москве почти на 10% снизилось число работников, которые трудятся в режиме неполного дня или находятся в отпуске без сохранения зарплаты. К середине августа их было 97,6 тысячи, добавил заммэра.

Количество вакансий за год выросло на 79%, число резюме сократилось - на 12%.

"В июле 2021 года уровень напряженности на рынке квалифицированного труда - отношение количества резюме к количеству вакансий - снизился на 32% по сравнению с показателями июля 2019 года, и на 51% к июлю 2020 года", - сообщил через пресс-службу руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

С апреля 2020 года по июль 2021 года больше всего сотрудников в Москве приняли на работу в сфере разработки программного обеспечения, здравоохранения, торговли и строительства. При этом лидером по вакансиям является сегмент оптовой и розничной торговли.

Москва Владимир Ефимов Кирилл Пуртов

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