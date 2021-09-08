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Собянин сообщил, что производительность труда в Москве вдвое превышает среднюю по РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Из-за большего объема оказываемых услуг производительность труда в Москве почти в два раза превышает среднюю по России, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

МоскваБезработица в Москве снизилась до минимума с апреля 2020 годаЧитать подробнее

"В Москве производительность труда в два раза больше, чем в среднем по России. Практически", - сказал Собянин в ходе пленарной сессии на Московском финансовом форуме.

По словам мэра, это не значит, "что москвичи в два раза больше работают, чем другие россияне". "Просто эффект от этого труда больше, потому что услуги оказывают гораздо большему количеству людей в час рабочего времени", - пояснил Собянин.

Он добавил, что таковы реалии новой экономики.

Москва Сергей Собянин

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