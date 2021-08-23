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Суд в Москве приговорил к 9 годам колонии украинского бизнесмена

Павел Климец признан виновным в покушении на дачу особо крупной взятки

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы назначил девять лет колонии строгого режима украинскому бизнесмену, производителю алкоголя "Олимп" Павлу Климцу за покушение на дачу особо крупной взятки.

Об этом сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Еще двое фигурантов дела - Юлия Самойлова и Андрей Грохольский - получили восемь и пять лет колонии общего режима, соответственно.

Климец признан виновным в покушении на дачу особо крупной взятки (ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 291 УК РФ), Самойлова - в покушении на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), Грохольский - в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как заявляли в столичном Следственном комитете, по данным следствия, в период 2017 года бенефициар одного из коньячных заводов на территории Крыма ("Бахчисарай" - ИФ) Климец "столкнулся со сложной судебно-следственной ситуацией, усугублявшей деятельность завода".

Для разрешения ситуации, установило следствие, Климец привлек свою подчиненную - в результате они решили передать взятку для разрешения возникших проблем, мешающих бизнесу.

Другой фигурант расследования - бывший адвокат Гор Чудопалов, получив такую информацию, был введен в заблуждение бизнесменом Грохольским о том, что тот сможет, дав взятки должностным лицам правоохранительных органов Крыма, разрешить проблемы Климца.

Чудопалов, имевший общий круг знакомых с Климцом, договорился с ним о встрече, на которой предложил Климцу свои незаконные услуги в передаче взятки должностным лицам судебной системы и республиканского СКР. За взятку в размере 20 млн руб. он обещал снять наложенный на завод арест и прекратить уголовное дело без достаточных на то оснований, согласно утверждениям Грохольского.

В действительности же, поясняли в СК, Грохольский такой возможности не имел, а завладев деньгами Климца, которые ему передал Чудопалов, похитил их.

Многочисленные встречи, как было установлено следствие, проходили в столичном регионе, а сама передача денег состоялась вблизи комплекса "Москва-Сити".

В отношении Чудопалова уголовное дело было прекращено в связи с его деятельным раскаянием и изобличением соучастников.

Климец - украинский бизнесмен и бывший депутат Верховной рады Украины - был задержан в Москве в апреле 2019 года и по решению суда помещен под арест.

Павел Климец Москва Украина Крым

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