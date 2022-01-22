Два храма Русского Севера отреставрируют в Вологодской области

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Восстановление Спасо-Преображенского собора на острове Каменный и реставрация сохранившегося храма Николая Чудотворца Мирликийского в селе Устье начнется в Вологодской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Мы обязаны восстанавливать культурное наследие Вологодчины для сохранения культурно-исторической памяти и преемственности поколений. Это дань уважения нашим предкам, которые не располагали технологиями и техникой, облегчающими труд, но умудрялись строить потрясающие по красоте архитектурные сооружения", - цитирует пресс-служба губернатора области Олега Кувшинникова.

Он отметил, что возрождение Спасо-Каменного монастыря началось несколько лет назад. В частности, в 2015 году в храме восстановили колокольню. Братский корпус восстанавливают с 2018 года, на эти цели выделено порядка 45 млн руб.

"Теперь восстановления из руин требует Преображенский храм. Он был взорван огромным количеством тротила только с четвертого раза. Сложно представить, насколько велика была ненависть тех, кто его уничтожил", - добавил Кувшинников.

По данным пресс-службы, Спасо-Каменный монастырь является объектом культурного наследия федерального значения. Он образован в 1260 году на небольшом острове в Кубенском озере. Это один из древнейших монастырских комплексов на Русском Севере. До 1470-х годов все постройки монастыря были исключительно деревянным. После большого пожара, который произошел в 1774 году, был возведен Спасо-Преображенский собор, который стал первым каменным сооружением в пределах всей Русской земле и простоял до 1925 года. После закрытия монастыря величественное здание собора было взорвано и до последних десятилетий на территории каменного острова находились руины. Восстанавливать сохранившиеся здания начали волонтеры.