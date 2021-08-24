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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В наземном транспорте Москвы не будут возвращать оплату проезда наличными

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на оплату проезда в московском наземном транспорте наличными деньгами отменять не собираются, сообщила заместитель гендиректора государственного унитарного предприятия "Мосгортранс" Юлия Темникова.

"Мы решили (...) сделать постоянным введенный из-за коронавируса запрет на оплату проезда наличными непосредственно в транспорте", - сказала Темникова в интервью "Интерфаксу".

Она добавила, что водители не продают билеты ни в одном городе мира, поскольку это отвлекает их от работы и задерживает движение.

По словам Темниковой, москвичи не жалуются на введенный запрет на оплату проезда наличными.

Она также сообщила, что, несмотря на улучшение ситуации с COVID-19 в Москве, в столичном транспорте продолжают соблюдать режим усиленной дезинфекции.

Москва

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