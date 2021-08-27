Обжалован приговор пресс-секретарю Навального по "санитарному делу"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Защита Киры Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального, подала апелляцию на на приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве. Об этом сообщила адвокат Ярмыш Вероника Полякова.

Преображенский суд Москвы 16 августа признал Ярмыш виновной по этому делу и приговорил к полутора годам ограничения свободы. Как говорится в приговоре, она будет обязана раз в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспекции. Также ей будет нельзя переезжать, не уведомив надзирающий орган, участвовать в массовых мероприятиях и посещать места их проведения, выезжать из столичного региона без согласия надзора.

Гособвинение просило для нее два года ограничения свободы.

23 января в ряде городов, в том числе в Москве, прошли несогласованные акции в поддержку Навального, который был арестован сразу по возвращении в Москву с лечения в Германии. В Москве после акции возбудили так называемое "санитарное дело" - о подстрекательстве к нарушению ковид-ограничений. Изначально по делу проходили десять человек, это соратники Навального, брат политика Олег Навальный, московские муниципальные депутаты, участница Pussy Riot Мария Алехина. По версии следствия, они в интернете призывали людей выходить на акцию протеста, что создавало риски распространения коронавируса, им вменили ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей).

Дело мундепа Константина Янкаускаса было закрыто. Остальные фигуранты получают условные сроки или сроки ограничения свободы.