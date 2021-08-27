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Обжалован приговор пресс-секретарю Навального по "санитарному делу"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Защита Киры Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального, подала апелляцию на на приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве. Об этом сообщила адвокат Ярмыш Вероника Полякова.

Преображенский суд Москвы 16 августа признал Ярмыш виновной по этому делу и приговорил к полутора годам ограничения свободы. Как говорится в приговоре, она будет обязана раз в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспекции. Также ей будет нельзя переезжать, не уведомив надзирающий орган, участвовать в массовых мероприятиях и посещать места их проведения, выезжать из столичного региона без согласия надзора.

Гособвинение просило для нее два года ограничения свободы.

23 января в ряде городов, в том числе в Москве, прошли несогласованные акции в поддержку Навального, который был арестован сразу по возвращении в Москву с лечения в Германии. В Москве после акции возбудили так называемое "санитарное дело" - о подстрекательстве к нарушению ковид-ограничений. Изначально по делу проходили десять человек, это соратники Навального, брат политика Олег Навальный, московские муниципальные депутаты, участница Pussy Riot Мария Алехина. По версии следствия, они в интернете призывали людей выходить на акцию протеста, что создавало риски распространения коронавируса, им вменили ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей).

Дело мундепа Константина Янкаускаса было закрыто. Остальные фигуранты получают условные сроки или сроки ограничения свободы.

Кира Ярмыш Алексей Навальный Москва Преображенский суд Мосгорсуд Вероника Полякова

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