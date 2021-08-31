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Обладатели банковской карты "Мир" смогут ездить в метро, МЦК и МЦД со скидкой

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Обладатели банковской карты "Мир" смогут сэкономить до 20 рублей при оплате проезда в московском метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК) и Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В четвертый раз проводим акцию, с помощью которой можно экономить от 10 до 20 руб. за каждую поездку. Теперь она распространяется на МЦД - можно оплачивать проезд в метро или на МЦК со скидкой, а затем бесплатно пересаживаться на МЦД и наоборот", - привели в сообщении во вторник слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Акция начнется 1 сентября и продлится до конца года.

При оплате бесконтактной картой "Мир" поездка обойдется дешевле на 10 руб, а пассажиры, заплатившие с помощью смартфона, к которому карта "Мир" привязана в приложениях Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay, получат скидку в 20 руб. Скидка предоставляется при оплате проезда на турникетах в вестибюлях станций. После совершения операции со счета спишется полная стоимость проезда, а сумма скидки вернется на счет спустя несколько минут.

Как отмечают в столичном правительстве, популярность оплаты проезда на транспорте бесконтактными способами растет в Москве: в 2021 году таким способом рассчиталась за проезд половина пассажиров метро.

Мир Москва метро МЦК МЦД

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