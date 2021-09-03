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Мэрия Москвы организует экскурсии по заводам и фабрикам 9-11 сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Москве с 3 сентября можно зарегистрироваться на бесплатные экскурсии по городским заводам и фабрикам "Открой Моспром", которые пройдут с 9 по 11 сентября, объявил через пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики заммэра города по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Предполагается, что экскурсантов соберут в 70 групп. Им покажут 20 предприятий.

Зарегистрироваться можно на сайте проекта otkroimosprom.ru и получить бесплатный электронный пропуск.

"Ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, все еще диктуют условия при составлении экскурсионных планов: организаторами соблюдаются необходимые меры предосторожности", - уточнил руководитель департмента инвестполитики Александр Прохоров.

Проект "Открой Моспром" запустили два года назад. Весной 2020 года в его рамках прошло 100 экскурсий на 34 предприятиях. В акции приняли участие свыше полутора тысяч человек.

Открой Моспром Москва Владимир Ефимов Александр Прохоров

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