Орешкин отметил важную роль промышленного туризма в создании экономического суверенитета

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В России промышленность растет в связке с туризмом, гражданам страны нужно больше доступных объектов показа, чтобы стимулировать развитие экономики страны в новом направлении, считает помощник президента Максим Орешкин. Он сказал это на пленарном заседании по развитию промышленного туризма.

"Новая модель экономического роста основана на активном освоении внутреннего спроса и на формировании экономического, в том числе технологического суверенитета. Это означает что, с одной стороны, промышленность - это важный столп новой модели. И одновременно туризм как то, что ориентировано на внутренний спрос. Поэтому все, что связано с промышленным туризмом, получается на стыке. С одной стороны, это новая сфера, с другой - это то, что позволяет открывать промышленность для граждан нашей страны", - заявил чиновник.

По словам Орешкина, с июля 2022 года экономика России устойчиво растет, в первом-втором квартале 2023 года показатели также будут очень хорошие.

"Чем больше мы будем показывать то, как работает наша промышленность, тем больше людей, молодежи будут вдохновляться этой сферой, больше будут приходить на работу, реализовывать новые проекты и давать обратный эффект для новой модели экономического роста. Очевидно, эта тема будет в ближайшие годы только становиться сильнее и привлекать все больший интерес", - заключил он.

В Москве 20 апреля подводят итоги акселератора по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность". Его организаторы - Агентство стратегических инициатив (АСИ) и департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы при поддержке Минпромторга.