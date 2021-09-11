Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла после снижения накануне

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 1 940 случаев заболевания коронавирусом, следует из обнародованных в субботу данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 1 566 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице увеличилась на 374 случая, или почти на 24%.

За сутки коронавирус привел к смерти 46 человек. Общее количество скончавшихся достигло 27 981.

Выздоровели за сутки 1 317 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 462 тыс. 853 человека.

Накануне сообщалось о 1 443 выписанных и 48 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 11 сентября составляет 1 млн 584 тыс. 581.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций Собянин заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

30 августа мэр сказал, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.