Подмосковные дачники смогут сдать лишние яблоки на переработку

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Подмосковье стартовала ежегодная экологическая акция, в рамках которой садоводы и дачники региона могут отправить избытки урожая яблок на переработку. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Совместно с региональными операторами в течение сентября-октября мы вновь запустили нашу ежегодную целевую акцию "Тут едут яблоки! Прямо на переработку!", направленную на прямой сбор избытка яблок у садоводов, и организовали установку брендированных бункеров для сбора яблок и их своевременный вывоз на переработку", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского.

Он отметил, что яблоки, которые будут собраны в рамках акции, направят на вторпереработку для сельхознужд. В частности, плоды пойдут на корм свиньям или на производство компоста.

Планируется собрать не менее 200 тонн отходов, добавил Велиховский.

В рамках акции разработан специальный маршрут движения спецтранспорта, а также организован объезд мобильных пунктов сбора и крупных контейнерных площадок. Узнать о них и графике объезда жители Подмосковья могут на сайте своего регионального оператора или у председателей СНТ.