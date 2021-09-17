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Онлайн проголосовали более половины записавшихся на портале Госуслуг

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Явка на дистанционное электронное голосование на портале Госуслуг уже превысила 50%, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

"В шести регионах, где голосование проводится на федеральной платформе, уже сейчас более 50% тех, кто подавал заявления, получили бюллетени и проголосовали. То есть достаточно стремительно набирается количество тех, кто реализовал свое право по отношению к тем, кто подал заявление", - сказал Качанов в Информационном центре ЦИК России в пятницу.

В РоссииВ шести регионах явка на онлайн-голосование превысила 30%Читать подробнее

По его словам, впервые онлайн можно проголосовать на выборах всех уровней. "То есть это не только федеральные, но и региональные и муниципальные, если в соответствующем округе они проходят одновременно", - сказал замглавы Минцифры.

На федеральной платформе избиратели принимают участие в 627 избирательных кампаниях, суммарно голосуя по 1691 бюллетеню.

Выборы различных уровней, в том числе в Госдуму VIII созыва, проходят в РФ с 17 по 19 сентября. В семи регионах проголосовать можно онлайн: в шести через портал госуслуг, в Москве - на mos.ru.

Минцифры РФ ЦИК РФ

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