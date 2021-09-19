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Хроника последних дней СССР

Заболеваемость COVID в Москве в сутки снизилась на 13% после трехдневного роста

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - За последние 24 часа в Москве выявили 2 376 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось об обнаружении 2 746 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость сократилась на 370 случаев или на 13,5%. В предшествующие три дня показатель рос.

За сутки болезнь привела к смерти в Москве 49 человек. За все время пандемии скончалось 28 347 жителей столицы.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние сутки 1 215 москвичей. В общей сложности коронавирус в столице смогли победить 1 млн 473 тыс. 474 человека.

Общее число зафиксированных на 19 сентября случаев COVID-19 в Москве составляет 1 млн 602 тыс. 150.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

МоскваСобянин связал рост заболеваемости COVID-19 в Москве с особенностями сезонаЧитать подробнее

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций он заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

19 сентября Собянин связал нестабильную суточную заболеваемость COVID-19 в Москве с сезонными факторами - похолоданием, возвращением людей из отпусков, началом занятий в школах.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Индонезии открылись кинотеатры16 сентября. На Национальной аллее в Вашингтоне установили около 600 тысяч белых флагов в рамках публичной арт-инсталляции, посвященной жертвам COVID-19 в США.13 сентября. В Германии началась общегосударственная неделя вакцинации от COVID-19. На фото: витрина парикмахерской во Франкфурте.9 сентября. В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж.8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
В Индонезии открылись кинотеатры
Хроника 09 января 2020 года – 19 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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