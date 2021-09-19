Заболеваемость COVID в Москве в сутки снизилась на 13% после трехдневного роста

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - За последние 24 часа в Москве выявили 2 376 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось об обнаружении 2 746 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость сократилась на 370 случаев или на 13,5%. В предшествующие три дня показатель рос.

За сутки болезнь привела к смерти в Москве 49 человек. За все время пандемии скончалось 28 347 жителей столицы.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние сутки 1 215 москвичей. В общей сложности коронавирус в столице смогли победить 1 млн 473 тыс. 474 человека.

Общее число зафиксированных на 19 сентября случаев COVID-19 в Москве составляет 1 млн 602 тыс. 150.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций он заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

19 сентября Собянин связал нестабильную суточную заболеваемость COVID-19 в Москве с сезонными факторами - похолоданием, возвращением людей из отпусков, началом занятий в школах.