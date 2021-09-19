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Собянин связал рост заболеваемости COVID-19 в Москве с особенностями сезона

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Суточная заболеваемость COVID-19 нестабильна в Москве из-за сезонных причин, надо соблюдать эпидемиологические требования, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы (причины нестабильной заболеваемости - ИФ). Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Накануне суточная заболеваемость COVID-19 в Москве составила 2 тыс. 746 случаев. Она выросла на 8% по сравнению с предшествующим днем. При этом в столице трое суток подряд выявляют более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Показатель субботы по суточной заболеваемости COVID-19 в столице соответствует значениям первой декады августа 2021 года.

Хроника 09 января 2020 года – 19 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус COVID-19 Сергей Собянин

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