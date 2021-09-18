Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве продолжила рост

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 2 746 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось о фиксации 2 537 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость в городе увеличилась на 209 случаев или примерно на 8%.

Показатель субботы по суточной заболеваемости COVID-19 в столице соответствует значениям первой декады августа 2021 года. 8 августа в городе выявили предыдущий максимум - 2 761 случай инфекции.

Последнюю неделю суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве растет.

За сутки в городе скончался 51 пациент с коронавирусом. За все время пандемии болезнь унесла жизни 28 298 столичных жителей.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 1 280 москвичей. В общей сложности коронавирус в столице смогли победить 1 млн 472 259 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 18 сентября составляет 1 млн 599 тыс. 404.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций он заявил о смягчении коронавирусных ограничений.