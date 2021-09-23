Краснокнижные медоеды появились в Московском зоопарке

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Экспозиция Московского зоопарка пополнилась двумя медоедами, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Приезд медоедов – важное событие для нашего зоопарка. Численность этих животных в дикой природе неуклонно снижается, вид занесен в Международную Красную книгу. Разные зоопарки и питомники по всему миру трудятся над созданием резервной популяции. Мы рассчитываем внести в нее свой вклад", - сказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в зоопарке теперь живут молодые самец и самка, которые прибыли в Москву из Чехии.

"Надеемся, в будущем наши новые обитатели образуют пару и принесут потомство. Сейчас они уже неразлучны, вместе едят и играют", - добавила Акулова.

Медоед – животное семейства куньих, обитающее в Африке и Азии. Основным источником их питания в дикой природе являются мелкие грызуны, однако медоеды могут нападать на львов и буйволов, а также пережить укус кобры и скорпиона.