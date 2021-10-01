Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Подмосковье вступили в силу новые тарифы на газ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Новые тарифы на услуги газоснабжения вступили в силу в Подмосковье с пятницы, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам региона.

"1 октября 2021 года изменились тарифы на услуги газоснабжения для населения Московской области. Установленные розничные цены являются едиными для всех бытовых нужд населения в Подмосковье и дифференцируются только по направлениям использования газа", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты теперь будет стоить 7,03 руб. за кубометр, приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения составит 6,20 руб. за кубометр.

Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в обоих вышестоящих пунктах составит 6 тыс. 160,68 руб. за тысячу кубометров.

При этом, поквартирное отопление жилых помещений сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа составит 7 тыс. 337,97 руб. за тысячу кубометров, а отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа составит 7 тыс. 347,39 руб. за тысячу кубометров.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что в среднем повышение цен на тарифы составило 4%.

Московская область

Новости

Техгруппа общественного штаба не нашла нарушений в системе ДЭГ Москвы

Техгруппа общественного штаба не нашла нарушений в системе ДЭГ Москвы
Пандемия коронавируса

Мэрия Москвы наладит систему для отслеживания контактов COVID-пациентов

Синоптики пообещали, что солнце вернется в столичный регион в выходные

Синоптики пообещали, что солнце вернется в столичный регион в выходные

Отец старшеклассницы задержан за стрельбу из "травмата" в московской школе

Мосгорсуд изменил приговор Любови Соболь по "санитарному делу"

Аномально высокое атмосферное давление держится в Москве второй день подряд

Аномально высокое атмосферное давление держится в Москве второй день подряд
Пандемия коронавируса

С октября москвичам с ОРВИ придется сдавать тест на антиген к COVID-19

С октября москвичам с ОРВИ придется сдавать тест на антиген к COVID-19

Мосгордума поддержала введение Дня московского народного ополчения

Пандемия коронавируса

В московском транспорте усилили проверки масочного режима

В московском транспорте усилили проверки масочного режима

Суточная заболеваемость COVID в Москве вновь выросла

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });