В Подмосковье вступили в силу новые тарифы на газ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Новые тарифы на услуги газоснабжения вступили в силу в Подмосковье с пятницы, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам региона.

"1 октября 2021 года изменились тарифы на услуги газоснабжения для населения Московской области. Установленные розничные цены являются едиными для всех бытовых нужд населения в Подмосковье и дифференцируются только по направлениям использования газа", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты теперь будет стоить 7,03 руб. за кубометр, приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения составит 6,20 руб. за кубометр.

Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в обоих вышестоящих пунктах составит 6 тыс. 160,68 руб. за тысячу кубометров.

При этом, поквартирное отопление жилых помещений сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа составит 7 тыс. 337,97 руб. за тысячу кубометров, а отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа составит 7 тыс. 347,39 руб. за тысячу кубометров.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что в среднем повышение цен на тарифы составило 4%.