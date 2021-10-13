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Задержан юноша, стрелявший около московской школы из страйкбольного оружия

Задержан юноша, стрелявший около московской школы из страйкбольного оружия
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали устроившего стрельбу из страйкбольного оружия рядом с одной из московских школ.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В столичном департаменте образования и науки "Интерфаксу" рассказали, что во время оперативных мероприятий, проведенных силовиками, сотрудники и ученики школы на улице Фотиевой оставались в здании и действовали в соответствии с инструкциями. После уведомления от правоохранительных органов о снятии ограничений детей отпустили по домам.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что задержанный оказался несовершеннолетним. По данным собеседника агентства, юноше 17 лет, он выстрелил несколько раз в воздух из страйкбольного ружья.

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