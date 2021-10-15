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В Подмосковье выясняют причины аварии на комплексе переработки отходов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Шатуре специальная комиссия выясняет причины аварии на комплексе по переработке отходов (КПО) "Прогресс", где была поверждена емкость со свалочным фильтратом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Проверка находится на контроле министерства ЖКХ Московской области, добавил представитель пресс-службы.

По данным чиновников, 13 октября на участке обслуживания очистных сооружений КПО произошло локальное повреждение емкости-усреднителя фильтрата, частично обрушились верхние бетонные плиты перекрытия. Люди не пострадали.

"По результатам данных мониторинга компонентов окружающей среды на КПО "Прогресс" и в зоне его возможного воздействия превышения концентраций загрязняющих веществ не выявлено", - добавили в пресс-службе вице-губернатора.

Комплекс продолжает работать.

Шатура Рошаль Прогресс Московская область Евгений Хромушин

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