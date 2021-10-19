В театрах Москвы заявили об отсутствии планов по введению системы QR-кодов

Вопрос о введении QR-кодов в нерабочие дни в столичных ресторанах также пока не обсуждался

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Планов введения системы QR-кодов в театрах Москвы пока нет, сообщили во вторник "Интерфаксу" представители столичных учреждений культуры.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мэрия Москвы рассматривает возможность введения входа по QR-кодам в театры и на спортивные объекты, также система кодов может заработать в торговых центрах и ресторанах. Такой порядок посещения может быть введен на период нерабочих и праздничных дней.

Как сообщил агентству директор театра Сатиры Мамед Агаев, в настоящий момент в театр не поступало распоряжений от департамента культуры Москвы о введении QR-кодов для зрителей. "Мы всегда ждем команду из департамента, но пока ничего не было, пока тишина", - сказал Агаев.

Директор театра "У Никитских ворот" Татьяна Ревзина также сообщила агентству, что о планах ввести систему QR-кодов в театре неизвестно. Сам театр без соответствующего распоряжения властей вводить формат COVID-free на спектакли не планирует.

Столичный театр "Модерн" также пока не намерен вводить QR-коды на посещение спектаклей. Как сообщил "Интерфаксу" художественный руководитель театра Юрий Грымов, пока от департамента культуры Москвы не поступало официальных распоряжений о введении кодов.

"Пока в театре "Модерн" мы не вводим систему QR-кодов. Но я понимаю, что сегодняшние реалии, в которых мы живем, каждый день нам преподносит новые решения. И я считаю, что, наверное, преждевременно делать какие-то выводы, как будут работать театры, все будет происходить по ситуации", - сказал Грымов, отметив, что в случае изменения эпидемиологической ситуации и введения новых ограничений театры Москвы будут их исполнять.

Художественный руководитель "Школы современной пьесы" Иосиф Райхельгауз сообщил агентству, что пока нет распоряжения мэра Москвы и решения департамента культуры столицы об изменении формата работы со зрителями, театр не будет вводить систему QR-кодов.

В Театре имени Пушкина агентству сообщили, что театр будет работать в прежнем режиме до получения распоряжений, касающихся изменения порядка посещения спектаклей. При этом еще в начале сезона в театре появилось несколько спектаклей в формате COVID-free.

В театре Табакова также не владеют информацией о каких-либо изменениях о порядке посещения столичных театров.

Рестораны работают в прежнем формате

В свою очередь президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров и омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщили "Интерфаксу", что введение системы QR-кодов в столице в период с 30 октября по 7 ноября пока не обсуждалось.

Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предлагает ввести нерабочие дни на территории России с 30 октября по 7 ноября. По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ было зафиксировано 1 015 смертей от коронавируса, что является максимальным значением за пандемию.