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"Ленком" с 1 ноября будет работать в формате COVID-free

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Московский театр "Ленком" Марка Захарова с 1 ноября будет пускать зрителей только при предъявлении ими QR-кодов, что позволит проводить спектакли при 100% заполняемости зала, сообщил "Интерфаксу" директор театра Марк Варшавер.

"С 1 ноября мы переходим на 100% заполняемость зрительного зала на весь репертуар дальнейший, с 1 числа мы будем постоянно пропускать по QR-кодам", - сказал Варшавер.

Он напомнил, что в октябре театр провел три спектакля при 100% заполняемости залов, на них смогли присутствовать только зрители, предъявившие QR-код, полученный после вакцинации, после перенесенного за последние полгода заболевания или после получения отрицательного ПЦР-теста.

В конце июля департамент культуры Москвы опубликовал приказ, согласно которому столичные учреждения культуры могут ввести систему QR-кодов для посетителей; при проведении мероприятий в формате COVID-free зрители смогут находиться без масок и перчаток.

Ленком Марк Варшавер Москва Коронавирус

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